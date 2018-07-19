كوتس يستبعد نزع أسلحة كوريا الشمالية خلال عام

قال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس الخميس إنه من الممكن تقنيا لكوريا الشمالية أن تنهي برنامجها للأسلحة النووية خلال عام، لكنه أضاف أن ذلك لن يحدث على الأرجح.

وعندما سئل في منتدى أمني في ولاية كولورادو عن تصريح سابق لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون قال فيه إن كوريا الشمالية يمكن أن تنزع سلاحها النووي في غضون عام، قال كوتس: "إن ذلك ممكن من الناحية الفنية لكن ربما لن يحدث".

وأضاف كوتس "أعتقد أن وزير الخارجية مايك بومبيو قال بوضوح إن هذا أمر صعب. سيستغرق بعض الوقت. لقد توقع إطارا زمنيا أطول ولكنها عملية معقدة أكثر بكثير مما يظن معظم الناس".