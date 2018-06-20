هل هذه أسباب فشل المنتخب المصري فعلا؟

إثر خسارة المنتخب المصري أمام الأوروغواي وروسيا، اتهم مصريون مدرب المنتخب هيكتور كوبر بسوء الإدارة، وشنوا هجوما على الشركة الراعية للمنتخب "الشركة المصرية للاتصالات" لأنها، حسب رأيهم، رعت سفر مجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة مع المنتخب، وقضى هؤلاء الليلة التي سبقت المباراة مع روسيا بالاحتفال في الفندق، الأمر الذي أنهك اللاعبين. أيضا انتقد مصريون سفر برلمانيين مع المنتخب على حساب الشعب. كوبر واللاعبون المتهم الأول! ووجهت كثير من الانتقادات إلى مدرب المنتخب المصري، الأرجنتيني هيكتور كوبر واللاعبين بسبب تعثر أداء المنتخب وخاصة في المهام الدفاعية. وكان الهدف الأول في مرمى المنتخب ؟؟؟؟؟؟ قد جاء بقدم اللاعب المصري أحمد فتحي في بداية الشوط الثاني، وتلاه هدفان آخران خلال أقل من 15 دقيقة.

وانتقد الصحفي والناقد الرياضي المصري محمد الديك في حديث مع "موقع الحرة" اختيارات المدرب "التي يتحمل مسؤوليتها كاملة"،، مشيرا إلى أن الأداء كان متوقعا وفقا للمستوى الفريق في المباريات الودية التي سبقت نهائيات كأس العالم، "لكن غير المتوقع هو الخروج بهذا الشكل المهين".

وأوضح الديك أن كوبر أشرك العديد من اللاعبين الذين لا يشاركون كأساسيين مع أنديتهم مثل علي جبر مدافع ويست بروميتش ألبيون الذي لم يشارك في أي مباراة رسمية مع فريقه الإنجليزي، ورمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي سابقا والمنتقل لهيدرسفيلد تاون حاليا، وهو أيضا لم يشارك بصفة اساسية في الدوري الإنجليزي. وهذا باعتراف كوبر نفسه أنه يضم هؤلاء اللاعبين لمعرفتهم بطريقة لعبه وأسلوبه الدفاعي وهو ما دفع منتخب مصر ثمنه بعد تجاهله ضم أكثر من لاعب جاهز أو يشارك بصفة أساسية مثل حسين الشحات أفضل لاعب محترف في الدوري الإماراتي، وأحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي الذي تواجد في كل مباريات المنتخب في التصفيات المؤهلة للمونديال.

في المقابل، قال الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر بعد الخسارة 3-1 أمام روسيا صاحبة الأرض في كأس العالم، إنه سيترك منصبه فورا لو طلب منه المسؤولون ذلك. وقال كوبر، الذي قاد مصر للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1990 في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المهم الآن أن ننهي هذه البطولة بأفضل النتائج". وذكرت تقارير محلية أن الاتحاد المصري لا ينوي الإبقاء على كوبر بعد كأس العالم، لكن لم يخرج أي تعليق رسمي بعد عن مستقبل المدرب الأرجنتيني الشهير. ورغم أن فتحي أحرز الهدف الأول لصالح المنتخب الروسي فإن الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دافعوا عن اللاعب.​

"فرح العمدة" وكان لاتحاد الكرة والجهاز الإداري للمنتخب نصيبا في الانتقادات، بسبب حضور مجموعة كبيرة من المشجعين والفنانين والإعلاميين والبرلمانيين داخل فندق المنتخب لالتقاط الصور مع اللاعبين، وتحول المعسكر إلى "فرح العمدة" في ليلة مباراة كانت حاسمة، حسب ناشطين.​

وقال الصحفي والناقد الرياضي محمد الديك لـ"موقع الحرة" إن "ما حدث في معسكر المنتخب المصري يدل على قصور في أداء الجهاز الإداري خاصة وأن من المفترض أن يتم عزل اللاعبين عن أي ضوضاء وإزعاج كما يحدث في معسكرات المنتخبات العالمية، هذا يدل على العشوائية وسيطرة الشركات الراعية على اتحاد الكرة والمنتخب".

الفنانون.. في مرصد السهام وأشعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من سفر مجموعة كبيرة من الفنانين والبرلمانيين على حساب الشركة الراعية، في نفس الوقت الذي تشهد فيه مصر موجة غلاء غير مسبوقة بسبب رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه والمواصلات. وظهر كثير من الفنانين في لقطات من روسيا مثل فيفي عبده وبوسي شلبي وإلهام شاهين ومجموعة من الإعلاميين مثل لميس الحديدي وخالد صلاح.

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في المقابل ظهر الفنان شريف منير من روسيا للرد على منتقدي ذهاب الفنانين لتشجيع المنتخب، قائلا "مش شايفين يا جماعة إن اللي بيتقال علينا كتير شوية، احنا ذنبنا إيه، جاتلنا دعوة زي أي مهرجان سينمائي بيجيلنا عبارة عن طيران وإقامة فقط لا غير، مش واخدين فلوس عشان نشجع". وأضاف في فيديو أذاعه عبر صفحته على فيسبوك لكنه حذفه لاحقا: "احنا ايه غلطتنا اللي عملناها كل ده عشان الفريق خسر فاحنا نتحمل الموضوع، احنا اللي حاطين خطة اللعب؟، هو احنا اللي لعبنا وقصرنا؟ ليه يتقال علينا مطبلاتية ورقاصين وألفاظ مش كويسة، ويطلع يتقال ان احنا واخدين قوت الشعب، ده بند من الدعاية بالنسبة للشركة".