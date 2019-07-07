كوبا أميركا: البرازيل بطلة الكأس

توجت البرازيل بلقب النسخة السادسة والأربعين من مسابقة كأس أميركا الجنوبية "كوبا أميركا" في كرة القدم بعدما جددت فوزها على البيرو بالتغلب عليها 3-1 على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في المباراة النهائية.

وسجل إيفرتون وغابريال جيزوس وريشارليسون أهداف البرازيل، وباولو غيريرو هدف البيرو.

وكانت البرازيل قد سحقت البيرو بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

وهذا هو اللقب التاسع للبرازيل في البطولة القارية، والأول منذ ظفرها بلقب 2007 في فنزويلا.

ولعبت البرازيل بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة دون أن تنجح البيرو في استغلال النقص العددي بل أن شباكها تلقت هدفا ثالثا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من ركلة جزاء.