كوبا أميركا: الأرجنتين تضرب موعدا ناريا مع البرازيل

ضربت الأرجنتين موعدا ناريا مع غريمتها البرازيل في الدور نصف النهائي لبطولة أميركا الجنوبية في كرة القدم "كوبا أميركا 2019" بفوزها على فنزويلا 2-صفر الجمعة على ملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو في الدور ربع النهائي.

وسجل لاوتارو مارتينيس (10) وجيوفاني لو سيلسو (73) الهدفين.

وكانت البرازيل أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بفوزها على البارغواي 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في الوقت الأصلي الخميس في بورتو أليغري.

ويلتقي الغريمان الأرجنتيني والبرازيلي المضيف الثلاثاء المقبل في بيلو هوريزونتي.

وتلعب لاحقا كولومبيا مع تشيلي حاملة اللقب في العامين الأخيرين، على أن يختتم الدور ربع النهائي مساء السبت بلقاء الأوروغواي مع البيرو.

نحن الأرجنتين

وهو الفوز الثاني على التوالي للأرجنتين في البطولة التي استهلتها بالخسارة أمام كولومبيا صفر-2 وتعادل مع البارغواي 1-1 قبل أن تخطف بطاقتها إلى ربع النهائي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بفوز على قطر الضيفة الجديدة على النهائيات 2-صفر.

وقال مهاجم "مانشستر سيتي" الإنكليزي سيرخيو أغويرو الذي صنع هدفي الفوز اليوم "نحن الأرجنتين وعندما يتعلق الأمر بالمباريات الإقصائية فإنها تجعلنا أقوى".

وأضاف "لن تكون المهمة سهلة في كل الأحوال أمام البرازيل ولكننا الأرجنتين وسنحاول الدفاع عن ألوان منتخب بلادنا".

في المقابل، قال مدرب فنزويلا رافايل دوداميل "لقد كافحنا في هذه المباراة وعندما اندفعنا بقوة كنا متخلفين بالفعل ونواجه معركة شاقة"، مضيفا "ما لا شك فيه أنه عندما ننظر إلى ما قدمناه في البطولة سيكون لدينا إيجابيات أكثر بكثير من السلبيات".

وكانت الأرجنتين الطرف الأفضل في الشوط الأول وضغطت بقوة على مرمى فنزويلا وكادت تفتتح التسجيل مبكرا بتسديدة لمهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو من مسافة قريبة أبعدها الحارس ويلكير فارينييس إلى ركنية في الدقيقة الثالثة.

المباراة الدولية المئة لدي ماريا

ولم تتأخر الأرجنتين في افتتاح التسجيل عندما استغل مهاجم إنتر ميلان الإيطالي مارتينيس تسديدة لأغويرو من داخل المنطقة فتابعها بالكعب من مسافة قريبة على يسار الحارس فارينييس (10).

وانبرى القائد ليونيل ميسي لركلة حرة جانبية طار لها المدافع جرمان بيسيلا برأسه فوق العارضة (36).

وكانت أول وأخطر فرصة لفنزويلا في الدقيقة 40 إثر ركلة ركنية انبرى لها جونيور مورينو وتابعها المدافع جون شانسيلور برأسه فوق العارضة (40).

وسدد ميسي كرة من ركلة حرة من خارج المنطقة بين يدي الحارس (45).

وواصلت الأرجنتين ضغطها في بداية الشوط الثاني وكادت تعزز غلتها مبكرا لولا تدخل الحارس فارينييس لإنقاذ مرماه من هدف محقق بإبعاده ركلة حرة جانبية قوية للياندرو باريديس (46)، والعارضة التي ردت تسديدة قوية لمارتينيس بعدما توغل داخل المنطقة منفردا بالحارس (47).

وانتفضت فنزويلا بعد الفرصتين وضغطت بقوة على دفاع الأرجنتين بحثا عن التعادل، وأنقذ الحارس فرانكو أرماني مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية لرونالد هرنانديس من مسافة قريبة بعد تمريرة من توماس رينكون قبل أن يشتتها الدفاع (71).

ودفع مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بمهاجم باريس سان جرمان أنخل دي ماريا مكان مارتينيس منتصف الشوط الثاني لتنشيط الهجوم، فخاض مباراته الدولية المئة وكانت على ملعب ماراكانا الذي لم يتمكن من اللعب على أرضيته في المباراة النهائية لمونديال 2014 أمام ألمانيا بسبب الإصابة.

وكان دي ماريا ركيزة أساسية في تشكيلة سكالوني في بداية البطولة بيد أن مستواه المخيب أمام كولومبيا دفعه إلى استبعاده والإبقاء عليه في مقاعد البدلاء.

ووجه البديل لو سيليسو الضربة القاضية لفنزويلا بتسجيله الهدف الثاني بعد 5 دقائق من نزوله مكان ماركوس أكونيا، حيث استغل كرة مرتدة من الحارس فارينييس اثر تسديدة قوية لأغويرو من خارج المنطقة فتابعها بيسراه داخل المرمى الخالي (73).

وتابعت فنزويلا ضغطها في الدقائق المتبقية بحثا عن تقليص الفارق على الأقل دون جدوى.