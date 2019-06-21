كوبا أميركا.. أوروغواي تتعادل مع اليابان

عدلت أوروغواي تأخرها مرتين لتتعادل بهدفين لمثلهما مع اليابان في كأس كوبا أميركا لكرة القدم مساء الخميس بمساعدة قرارين تحكيميين مثيرين للجدل، لكنها ستنتظر حتى آخر مباراة في المجموعة لضمان التأهل لدور الثمانية.

ودخلت اليابان، المشاركة ببطاقة دعوة، المباراة بعد الخسارة الثقيلةبأربعة أهداف نظيفة أمام تشيلي فيما فازت أوروغواي بالنتيجة ذاتها على الإكوادور.

ورغم المحاولات المبكرة من أوروغواي، بدأت اليابان في تشكيل خطورة ومنحها كوجي ميوشي التقدم بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 25.

وأدرك لويس سواريز التعادل بعد ذلك بسبع دقائق من ركلة جزاء بعد مراجعة مثيرة للجدل من حكم الفيديو المساعد.

واحتسب خطأ ضد المدافع ناوميتشي أويدا، الذي بدا أنه تعرض لخطأ من إدينسون كافاني في صراعهما على الكرة، وسط ذهول الفريق الآسيوي.

وزاد غضب اليابان بعد الاستراحة عندما حُرمت من ركلة جزاء عقب تدخل من المدافع خوسيه خيمنيز ضد شويا ناكاجيما غير أنها استعادت التقدم بعد ذلك بقليل.

وخرج فرناندو موسليرا حارس أوروغواي لالتقاط تمريرة عرضية لكنه حولها في طريق ميوشي الذي وضع الكرة في المرمى الخالي محرزا هدفه الثاني في المباراة.

لكن أوروغواي الفائزة بلقب كوبا أمريكا 15 مرة أدركت التعادل مرة أخرى بعد ذلك بسبع دقائق بضربة رأس من خيمنيز.