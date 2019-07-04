كنيسة المهد تخرج من قائمة "الخطر"

قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، قبل أيام، سحب كنيسة المهد، مكان ولادة السيد المسيح وطريق الحجاج في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وذكرت يونيسكو أن اللجنة أثنت على جودة الأعمال التي أنجزت في كنيسة المهد، ولا سيما أعمال ترميم السقف والأبواب وواجهات الكنيسة الخارجية ولوحات الفسيفساء الجدارية فيها.

ورحبت بالتراجع عن مشروع إقامة نفق تحت ساحة المهد، وباعتماد خطة إدارة لصون الموقع.

وتقع كنيسة المهد على بعد قرابة عشرة كيلومترات من مدينة القدس، وقد بنيت في عام 339.

وحافظ البناء الذي أعيد تشييده في القرن السادس، بعد الحريق الذي شب في الكنيسة، على بقايا الفسيفساء الأصلية.

مراسلة الحرة ثروت شقرا أعدت التقرير التالي: