كندا.. المؤبد لقاتل المصلين

أصدرت محكمة في كيبيك الجمعة حكما بالسجن المؤبد، على ألا تقل مدته عن 40 عاما، بحق شاب كندي أدين بقتل ستة مصلين في مسجد كيبيك في كانون الثاني/يناير 2017، فيما اعتبر أسوأ هجوم على مركز ديني إسلامي في الغرب.

وطالب محامو الاتهام بأن تكون مدة السجن 150 عاما لتشكل رادعا، لكن القاضي فرنسوا هويو اعتبر هذا الطلب "غير منطقي".

وشدد القاضي في حكمه على أن الجاني الكسندر بيسونيت (29 عاما) تحرك "بدافع الحقد الدفين إزاء المهاجرين المسلمين"، ولن يكون بإمكانه طلب إطلاق سراح مشروط قبل بلوغه السابعة والستين من العمر.

وكان ألكسندر يدرس العلوم السياسية في جامعة لافال المجاورة للمسجد الذي نفذ فيه هجومه على المصلين.