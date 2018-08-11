توجيه التهم لمطلق النار في كندا

أعلنت الشرطة الكندية السبت توجيه تهمة ارتكاب أربع جرائم قتل إلى مطلق النار الجمعة في مدينة فريديريكتون بشرق كندا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص يينهم شرطيان.



وكشفت الشرطة أن مطلق النار اسمه ماثيو فنسنت رايموند (48 عاما) وهو من سكان فريديريكتون من دون أن تقدم معلومات عن دوافعه.



وأضافت في بيان أن رايموند الذي أصيب ونقل إلى المستشفى وجهت إليه تهمة ارتكاب أربع جرائم قتل عمدا وسيظل محتجزا في انتظار مثوله أمام محكمة في 27 آب/اغسطس.



وكشفت أيضا أن القتيلين المدنيين من سكان فريديريكتون وهما امرأة ورجل.

وكانت الشرطة أعلنت الجمعة هوية الشرطيين القتيلين وكانا يستجيبان لبلاغ عن إطلاق نار في المنطقة وهما لورنس روبرت كوستيلو (45 عاما) وزميلته ساره ماي بورنز (43 عاما).



وأعاد إطلاق النار السجال حول مسألة ضبط الأسلحة النارية في كندا إلى الواجهة مجددا.



