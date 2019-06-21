جدل حول كمية القهوة المناسبة يوميا

خرجت دراستان حديثتان بنتائج متناقضة بشأن القهوة ومخاطر الإكثار من شربها على صحة القلب.

وذكرت دراسة قدمت في المؤتمر البريطاني لجمعية القلب والأوعية الدموية هذا الشهر، أن شرب خمسة أكواب من القهوة يوميا لم يكن أسوأ بالنسبة للشرايين من شرب أقل من كوب واحد.

ووجدت الدراسة أنه حتى أولئك الذين شربوا ما يصل إلى 25 كوبا يوميا لم يكونوا أكثر عرضة لتصلب الشرايين مقارنة بشخص يتناول أقل من كوب واحد في اليوم.

لكن دراسة أخرى أجريت في أستراليا قالت إن استهلاك القهوة بكثافة، نحو ستة أكواب في اليوم، قد يرتبط بزيادة معتدلة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت إيلينا هيبونن إحدى المشاركات في كتابة الدارسة إن "المتوقع في مجال التغذية، دائما أن يكون هناك حد أعلى، يصبح فيه الإكثار من الشيء غير مفيد".

وكانت أبحاث قدمت في جلسات علمية لجمعية القلب الأميركية عام 2017 أشارت إلى أن شرب القهوة قد يؤدي لتقليل مخاطر الإصابة بقصور القلب والسكتة الدماغية.

ولمواجهة هذا التناقض تقترح الخبيرة المتطوعة في جمعية القلب الأميركية نييكا غولدبرغ أن يكون هناك اعتدال في استهلاك القهوة.

وتضيف "أعتقد أن البيانات المتوفرة لدينا حتى الآن ليست كافية لإخبار الناس بالتوقف عن شرب القهوة. أنها آمنة على الأرجح طالما أنك لا تشرب بشراهة".