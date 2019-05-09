أرباح ليفربول وتوتنهام من دوري الأبطال

كشف موقع متخصص في أخبار الاقتصاد المتعلقة بكرة القدم عن المبالغ التي حصل عليها فريقا ليفربول وتوتنهام الإنكليزيين بعد تأهلهما لنهائي بطولة دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وذكر موقع " Swiss Ramble" أن ليفربول جمع لغاية الآن 107 ملايين يورو، من مشاركته في دوري الأبطال لهذا الموسم، مقابل 102 مليون يورو لفريق توتنهام.

وسترتفع هذه المبالغ إلى 111 مليون يورو في حال فوز ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سيكسب توتنهام 106 ملايين يورو فيما لو فاز بالكأس ذات الأذنين.

وكان ليفربول جمع الموسم الماضي 81 مليون يورو بعد صعوده للمباراة النهائية وخسارته أمام ريال مدريد الاسباني (1-3) في كييف.

ونجح ليفربول في التأهل للمباراة النهائية بعد أن قلب تأخره بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة ذهاب نصف النهائي أمام برشلونة، وحقق عودة تاريخية بالفوز بأربعة أهداف نظيفة على ملعب أنفيلد.

وكذلك تمكن توتنهام من السير على المنوال ذاتi بعد فوزه على أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على الرغم من خسارته في مباراة الذهاب على أرضه بهدف نظيف.

وسيكون النهائي المقرر في الأول من حزيران/يونيو على ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بأتلتيكو مدريد الإسباني، الثاني بين فريقين إنكليزيين بعد 2008 حين تغلب مانشستر يونايتد على تشلسي بركلات الترجيح.