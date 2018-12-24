كمارت يزور ميناء الحديدة

بدأ الجنرال باتريك كمارت رئيس فريق الأمم المتحدة في اليمن مهمته في مدينة الحديدة بزيارة الاثنين إلى مينائها الذي يعتمد عليه ملايين السكان للحصول على الغذاء.

وقال يحيى شرف الدين نائب مدير الميناء في المدينة الخاضعة لسلطة الحوثيين إن كمارت المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحُديدة، "زار الميناء وتنقل في أرجائه وشاهد آثار قصف".

وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية "لقد وعدنا المسؤول (كمارت) بأن تنتهي الحرب. وقال إن النزاع اليمني كان منسيا لسنوات، لكن المجتمع الدولي أصبح مصمما على إنهائه".

وبحسب شرف الدين فإن كمارت "شدد على أهمية تطبيق الاتفاق، وأشار إلى أنه سيزور مناطق خطوط التماس في وقت لاحق".

ويترأس الجنرال الهولندي المتقاعد لجنة مشتركة، تضم فريقا من الأمم المتحدة وممثلين عن الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا. وانبثقت هذه اللجنة من اتفاق تم التوصل إليه في السويد هذا الشهر.

وينص الاتفاق على وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة دخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، وعلى انسحاب الحوثيين من مينائها بحلول نهاية العام، وعلى انسحاب القوات المقاتلة من الطرفين من مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر بحلول نهاية الأسبوع الأول من 2019.

وتدخل عبر ميناء الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.

وبحسب ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الفريق الأممي سيعقد في الحديدة أول اجتماع للجنة المشتركة الأربعاء.

وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت حدتها مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقتل نحو 10 آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما يواجه نحو 14 مليون من السكان خطر المجاعة.

ويسيطر الحوثيون منذ 2014 على الحديدة التي تحاول القوات الحكومية استعادتها منذ أشهر بدعم من التحالف.