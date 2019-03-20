كلوب ينصح صلاح: استلهم أداء مانيه

حض الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنكليزي، لاعبه المصري محمد صلاح على استلهام أداء زميله السنغالي ساديو مانيه، لتخطي عقبة عدم تسجيل الأهداف في الآونة الأخيرة.

وسجل صلاح 44 هدفا لليفربول في مختلف المسابقات في موسمه الأول معه، وأنهى الدوري الإنكليزي الممتاز في صدارة ترتيب الهدافين مع 32 هدفا.

وفي الموسم الحالي، يحتل صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الممتاز مع 17 هدفا، بفارق هدف واحد خلف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هداف مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.

وسجل النجم المصري 20 هدفا لفريقه في مختلف المسابقات هذا الموسم، لكنه لم يتمكن من هز الشباك في المباريات السبع الأخيرة، وهي أطول سلسلة له دون هدف منذ موسم 2015-2016 مع فريقه السابق روما الإيطالي، عندما لم يسجل في عشر مباريات متتالية.

لكن تأثير هذا العقم الهجومي الراهن لدى صلاح كان محدودا على ليفربول، إذ ترافق مع أداء تهديفي لافت من مانيه الذي سجل 11 هدفا في آخر 11 مباراة، ما جعله يتساوى مع المصري في مجموع الأهداف.

وأبدى كلوب ثقته بأن صلاح قادر على تخطي هذه المرحلة الجافة، كما فعل مانيه نفسه بعدما فشل بالتسجيل في ثماني مباريات في الفترة الممتدة بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وقال في تصريحات للموقع الإلكتروني للنادي "ساديو يلعب بالطريقة نفسها معظم الوقت تقريبا، لكن حاليا هو يتواجد دائما في المكان المناسب في اللحظة المناسبة. هذه هي الحال في كرة القدم أحيانا".

وتابع "هو (مانيه) يمر بفترة جيدة جدا بالطبع. الأمر الوحيد الذي كان يقوم به عندما لم يكن يجد نفسه (في فترة جيدة) كان العمل، العمل، العمل".

وتابع "هذا هو بالتحديد ما على مو صلاح القيام به، الأمر ذاته تحديدا، العمل فقط، القيام بالأمور الصحيحة وسيعود إلى ذلك (تسجيل الأهداف)"، معتبرا أن النجم المصري يعاني حاليا "من سوء الحظ، بينما ساديو يتمتع بحظ جيد حاليا. هو يقدم أداء مذهلا".

وتوقع كلوب أن يعاود الحظ الجيد مرافقة صلاح في أدائه مع الفريق الذي يبحث عن لقبه الأول في الدوري الإنكليزي منذ العام 1990، كما يسعى إلى متابعة مسيرته في دوري أبطال أوروبا، حيث بلغ الدور ربع النهائي لملاقاة بورتو البرتغالي في مباراتي ذهاب وإياب الشهر المقبل.

وكان ليفربول قد حل وصيفا في المسابقة الأوروبية الموسم الماضي (خسر في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 1-3) مدفوعا بالأداء القوي من ثلاثي المقدمة، أي صلاح ومانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو.