كلوب عن مواجهة بايرن: لا يوجد شيئ شخصي

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنكليزي في مؤتمر صحافي عشية مباراته مع بايرن ميونخ ضمن دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، أن اللقاء لا يحمل "أي جانب شخصي على الإطلاق".

وأضاف كلوب "لم يكن هناك أي أمر سلبي تجاه بايرن، ولكن عندما كنا نلعب ضدهم أو عندما كانوا يشترون لاعبينا، كيف كان في إمكاني أن أكون سعيدا؟".

وما زالت الذكريات المؤلمة تطارد كلوب عندما درب فريق بوروسيا دورتموند من عام 2008 إلى 2015، وفي تلك الفترة خسر أمام العملاق البافاري في نهائي دوري الأبطال عام 2013.

وإضافة إلى التنافس على أرض الملعب بين دورتموند وبايرن، شكلت سوق الانتقالات مضمار تجاذب إضافيا مع استقطاب النادي البافاري العديد من نجوم الفريق الأصفر والأسود، مثل ماريو غوتسه وماتس هوملس والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتابع "لم يكن ذلك جيدا بالنسبة لنا في دورتموند، ولكنه جزء من اللعبة. في ذلك الحين لم أكن سعيدا، لكن الأمر حصل قبل فترة طويلة".

تحضيرات مستمرة

وحصل ليفربول على 10 أيام للتحضير لاستضافة بايرن، إلا أن الفريق سيفتقد غدا مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، وجو غوميز وعلى الأرجح الدولي الكرواتي ديان لوفرن بسبب الإصابة.

وغاب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن تدريب فريق ليفربول الاثنين لمعاناته من فيروس، مايجعل مشاركته في مباراة الغد موضع شك.

وقد يفتقد بايرن أيضا لعدد من مفاتيح اللعب في صفوفه، إذ لم ينضم إليه المدافع جيروم بواتنغ والجناح الفرنسي فرانك ريبيري. ويعاني الأول من التهاب معوي وقد يلتحق بزملائه في حال تعافيه، بينما ينتظر الثاني ولادة طفلته ويرجح أن ينضم إليهم بعد حصول ذلك.