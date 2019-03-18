كفيف يكمل مارثونا في نيويورك

أكمل أميركي كفيف الأحد ماراثون النصف في مدينة نيويورك بمساعدة كلابه.

واستطاع توماس بانيك اكمال 21 كيلومتر من الجري بمساعدة ثلاثة كلاب هم لابرادور وريتريفر وغوس، ما جعله أول أميركي كفيف يكمل مارثون النصف برفقة كلاب مدربة.

وقال بانيك لوسائل إعلام محلية إن السباق كان طويلا ولكن الكلاب تحب الحركة والركض، وغالبا ما نقوم بتثبيط نشاطها ومنعها من ذلك، ولكنها تريد الركض للاستمتاع أيضا.

ودخل بانيك الذي يرأس منظمة "غادينغ أيز فور ذا بلايند" الماراثون بهدف جمع الأموال من أجل مساعدة الرياضيين الكفيفين ليتمتعوا بخدمات الكلاب المدربة المساعدة.