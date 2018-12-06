'كفر ناحوم' إلى غولدن غلوب

أعلنت المخرجة اللبنانية نادين لبكي أن فيلمها "كفر ناحوم"، الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان الدولي الصيف الماضي، رشح لجائزة "غولدن غلوب" العالمية.

فيلم لبناني يفوز بجائزة التحكيم في مهرجان كان

ونشرت مقطع فيديو على حسابها في فيسبوك يظهر رد فعلها فور علمها بالنبأ:

وفي مقابلة صحافية، عبرت لبكي عن سعادتها لهذا الأمر وقالت إنها "تعيش عيدا". وعن احتمال فوزها بالأوسكار، قالت: "هذا حلم كبير وأتمنى أن أصل إليه".

ومن المقرر أن ينافس الفيلم على جائزة "أفضل فيلم أجنبي" خلال مهرجان الأوسكار القادم عام 2019 عن فئة الفيلم الأجنبي.

وتفتتح جوائز "غولدن غلوب" في كانون الثاني/يناير المقبل موسم جوائز هوليوود الذي يختتم بجوائز "أوسكار" في الـ24 من شهر شباط/فبراير.

ويروي "كفر ناحوم" قصة الطفولة المعذبة من خلال سيرة طفل سوري لاجئ في لبنان.

طفل سوري.. من لاجئ إلى بطل فيلم يحصد جوائز عالمية

واختارت لبكي ممثلين ناشئين لبطولة فيلمها وحرصت على انتقاء من يعيشون حياة غير مستقرة مثل شخصيات فيلمها وبينهم ممثلة دخلت السجن أثناء التصوير.