كشمير.. تبادل إطلاق نار بين الهند وباكستان

قال مسؤول بالشرطة الباكستانية إن القوات الهندية من أنحاء الجبهة في إقليم كشمير المتنازع عليه قصفت قطاعا تحت السيطرة الباكستانية، ما قتل رجلا عمره 70 عاما.

وأوضح إرشاد نقفي رئيس الشرطة المحلية الاثنين أن الرجل كان يزور ابنته في اليوم السابق في محاولة لأخذها إلى مكان أكثر أمانا عندما قتل.

واتهم المتحدث باسم الجيش الهندي، الكولونيل راجيش كاليا، القوات الباكستانية لمبادرتها بإطلاق النار الأحد، قائلا إن أربعة من سكان القرى في الشطر الهندي من كشمير أصيبوا.

وتصاعدت التوترات الشهر الماضي بعد أن شنت الهند غارة جوية داخل باكستان، مستهدفة مسلحين متهمين بشن تفجير انتحاري يوم 14 فبراير/ شباط في الشطر الهندي من كشمير، قتل 40 جنديا.

وردت باكستان في ذلك الوقت بإسقاط طائرتين هنديتين وأسر طيار، عاد لاحقا إلى الهند.