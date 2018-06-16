كرواتيا تتخطى نيجيريا بهدفين

فاز المنتخب الكرواتي على نظيره النيجيري بنتيجة 2-صفر السبت في كالينينغراد في ختام الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة من مونديال روسيا 2018.

وسجل اللاعب النيجيري أوغينيكارو ايتيبو هدفا بالخطأ في مرمى فريقه بينما سجل الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وتتصدر كرواتيا بذلك المجموعة برصيد ثلاث نقاط وشحذت معنوياتها قبل القمة المرتقبة أمام الأرجنتين في الجولة الثانية الخميس.

ولم يجد المنتخب الكرواتي صعوبة في حسم النتيجة في الشوط الأول بافتتاحه التسجيل بفضل النيران الصديقة، ولعب باقتصاد كبير في الثاني قبل أن يوجه الضربة القاضية لممثل القارة السمراء من ركلة جزاء.