كرواتيا تقصي روسيا وتتأهل لنصف النهائي

أقصى المنتخب الكرواتي نظيره الروسي في التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي بكأس العالم في روسيا.

واستطاعت كرواتيا إخراج منتخب البلد المضيف بعد ضربات ترجيح أضاعت روسيا فيها اثنتين.

وكانت المباراة قد انتهت في الوقت الإضافي بنتيجة هدفين للكل، إذ سجل هدفي كرواتيا اللاعبان كراماريتش في الدقيقة 39 و فيدا في الدقيقة 100.

فيما سجل هدفي روسيا كل من دنيس تشريشيف في الدقيقة 31 وماريو فرنانديز في الدقيقة 115.

وسيواجه منتخب كرواتيا نظيره الإنكليزي يوم الأربعاء في الدور نصف النهائي بعدما استطاع منتخب "الأسود الثلاثة" الفوز على السويد بنتيجة هدفين دون مقابل.