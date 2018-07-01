كرواتيا تنجو من فخ الدنمارك وتواجه روسيا في ربع النهائي

تأهل المنتخب الكرواتي للدور ربع النهائي بعد أن نجح في تجاوز نظيره الدنماركي الأحد بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث تقدمت الدنمارك في الدقيقة الأولى عن طريق ماتياس يورغنسن، لكن مهاجم يوفانتوس ماريو ماندجوكيتش نجح في إدراك التعادل بعدها بثلاث دقائق فقط.

وشهد الشوط الإضافي الثاني إضاعة لاعب وسط ريال مدريد لوكا مودريتش ضربة جزاء للمنتخب الكرواتي، ليحتكم بعدها الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي انتهت لصالح كرواتيا بثلاث ركلات مقابل ركلتين للدنمارك.

وستواجه كرواتيا في الدور ربع النهائي المنتخب الروسي الذي كان قد فاز في وقت سابق على إسبانيا بركلات الترجيح أيضا.