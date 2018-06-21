كرواتيا تتأهل بثلاثية في مرمى الأرجنتين

تأهل منتخب كرواتيا إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم بعد فوزه الخميس على نظيره الأرجنتيني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في واحدة من أبرز مفاجآت مونديال روسيا.

وسجل انتي ريبيتش هدف كرواتيا الأول في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، فيما سجل الهدف الثاني لوكا مودريتش فى الدقيقة 80 من تصويبة صاروخية فشل حارس الأرجنتين في التصدي لها.

وفي الدقيقة الـ 91 صوب إيفان راكتيتش رصاصة الرحمة في مرمى الأرجنتين ليرفع النتيجة إلى ثلاثة أهداف دون مقابل، ولتصبح آمال الأرجنتين معلقة بمباراة الجمعة بين نيجيريا وأيسلندا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره النيجيري يوم الثلاثاء القادم.