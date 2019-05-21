الماريوانا لعلاج آلام الرياضيين؟

أعلن القائمون على اتحاد كرة القدم الأميركية، إطلاق مشروع لدراسة استخدام الماريغوانا في معالجة الألم لدى لاعبيه المصابين.

وسيتم تشكيل لجنتين طبيتين لتقديم توصيات بشأن القضايا الصحية المتعلقة باستخدام العشبة، ومراجعة السياسات الخاصة باستخدام الأدوية المستخلصة منها من قبل اللاعبين.

وعلى الرغم من تشريعها في 10 ولايات أميركية، لا تزال الماريغوانا على قائمة المواد المحظورة في اتحاد كرة القدم الأميركية، مع فحص مستمر لاستخدامها من قبل اللاعبين وتعليق نشاطهم في حال ثبت تعاطيهم لها.

وعبر لاعبون أميركيون عن استيائهم لمعاقبة اللاعبين الذين يثبت استخدامهم للماريغوانا، حتى لو استخدمت لمعالجة الألم، مشيرين إلى أن دولا عدة شرعت هذا الأمر.

وعبر لاعبون، سابقون وحاليون، بصراحة عن الفوائد المحتملة للماريغوانا في تخفيف الألم، على النقيض من شبيهات الافيون (الاوبويد) المصدق عليها في الدوري، والتي يخشى اللاعبون إدمانها.

وقال مفوض اتحاد كرة القدم الأميركية، روجر جودل، إن الدوري قد يفكر في تغيير سياساتها، إن أثبت اختصاصيو الطب بوضوح فعالية الماريغوانا في علاج الألم وسلامة استخدامها بين الرياضيين.

في وقت سابق من هذا العام، قامت رابطة خريجي دوري الهوكي الوطني بالشراكة مع شركة "كانوبي قروث"، إحدى أكبر الشركات المنتجة للماريغوانا في العالم، بدراسة فعالية الماريغوانا في علاج الأمراض العصبية الناجمة عن التعرض للارتجاج.