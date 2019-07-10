هل أصبح القنصل الإيراني مسؤولا عن السياحة في كربلاء؟

سوا - رشا الأمين

نظم أصحاب شركات السفر والسياحة في كربلاء وقفة احتجاجية أمام القنصلية الإيرانية الأربعاء، متهمين القنصل بالتدخل في العمل السياحي في المحافظة وفرض غرامات وإيقاف عمل الشركات المحلية.

وقالت عضوة رابطة السفر والسياحة في كربلاء سميرة الغريفي لـ "راديو سوا" إن القنصل الإيراني في كربلاء حجم دور شركات السياحة المحلية بفرض غرامات مالية غير قانونية على أصحاب الشركات.

وأكدت تلقي عدد من أصحاب الشركات السياحية المحلية تهديدات من القنصل بعد اعتراضهم على تدخله "السافر" في تنظيم العمل السياحي في المحافظة، حيث منع 8 شركات سياحة من نقل الزوار الإيرانيين للعتبات المقدسة، فضلا عن حديثه علنا عن اجبارهم على التعامل مع شركة إيرانية استحدثها القنصل في كربلاء لحصر الإيرادات المالية للسياحة بالجانب الإيراني.

وتقول الغريفي "إن شركتها السياحة أوقفت عن العمل لمدة خمسة عشر يوما بأمر من القنصل الإيراني، على خلفية مطالبتها بالتظاهر ضد سياسته وتعامله بطريقة توحي بأنه مسؤول محلي عراقي"، منتقدة في الوقت ذاته سيطرة البضاعة والشركات الإيرانية على السوق المحلي ما تسبب بخسائر كبيرة للتجار العراقيين.

مالك شركة الإسراء للسفر والسياحة علي كاظم، بدوره، قال لـ "راديو سوا" إن "القنصل الإيراني يتدخل بالعمل السياحي بالمحافظة، ويتدخل في تحديد أسعار السفر واحتكار العمل لشركة ايرانية وفرض تأمين على الشركات العراقية بطريقة غير قانونية".

ودعا كاظم وزارة الخارجية العراقية للتدخل في تحديد دور القنصلية الإيرانية بما يخص الزيارة الدينية.

وأكد قائمقام قضاء كربلاء حسين المنكوشي عدم تسلم الحكومة المحلية لأي طلب من رابطة السفر والسياحة بشأن استبعاد الشركات المحلية عن العمل، فيما يخص تنظيم زيارات العتبات المقدسة.

وامتنع موظف في القنصلية الإيرانية في كربلاء من التعليق.