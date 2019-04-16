كراكاس: كندا انضمت إلى 'مغامرة' ترامب

اتهمت كراكاس الاثنين الحكومة الكندية بالانضمام إلى "المغامرة الحربية" للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها عقوبات جديدة على مسؤولين كبار في حكومة نيكولاس مادورو.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يجرد كندا من دورها كلاعب موثوق به في الحوار، بانضمامه إلى "مغامرة" الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفرضت كندا حزمة جديدة من العقوبات على كراكاس استهدفت 43 شخصية "مسؤولة عن تدهور الوضع في فنزويلا".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن العقوبات التي استهدفت مسؤولين في حكومة كراكاس وحكام ولايات سببها "الإجراءات المناهضة للديموقراطية التي يقوم بها نظام مادورو".

وعلى غرار الولايات المتحدة و50 دولة أخرى تقريبا، اعترفت كندا بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد.