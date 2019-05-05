منهم عراقية.. اقرأ لستة مؤلفين

استطاع مؤلفون من الشرق الأوسط من بينهم عرب أن يشقوا طريقهم نحو العالمية، فطبعت ووزعت مؤلفاتهم حول العالم، وأثروا في قرائهم.

بعيدا عن لهيب الأحداث السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، حازت مؤلفات أتت من تلك المنطقة على اهتمام القراء والتي ترجم بعضها لعدة لغات.

ورغم أن قائمة الكتاب والمؤلفين في الشرق الأوسط طويلة، إلا أن المنتدى الاقتصادي العالمي اختار ستة منهم، ناصحا بقراءة مؤلفاتهم:

إنعام كجه جي، روائية عراقية

صحافية وروائية ألفت "سواقي القلوب" 2005 و"الحفيدة الأميركية" 2008 التي ترشحت للجائزة العالمية للرواية العربية وصدرت بعدة لغات، و"النبيذة" 2017.

إيتيل عدنان، مؤلفة لبنانية

تعد إيتيل شاعر وكاتبة أميركية من أصول لبنانية، وحازت على العديد من الجوائز الدولية مثل جائزة الكتاب العربي الأميركي في 2010، ولقبت بفارسة الأدب من قبل الحكومة الفرنسية في 2014.

لها العديد من المؤلفات الشعرية والروايات أبرزها: "الست ماري روز" 1977، "يوم القيامة العربي" 1998، "قصائد الزيزفون" وغيرها من المؤلفات.

سوزان أبو الهوى، روائية فلسطينية

تعد كاتبة وناشطة في مجال حقوق الإنسان وهي أميركية الجنسية من أصول فلسطينية، ومؤلفة الرواية الأكثر مبيعا في 2010 والتي كانت بعنوان "بينما ينام العالم".

وألفت رواية الأزرق بين السماء والماء والتي ترجمت لأكثر من 19 لغة.

ألف شفق، روائية تركية

كتبت رواية قواعد العشق الأربعون، والتي صدرت باللغة الإنكليزية في 2010 بالولايات المتحدة، وترجمت أعمالها لأكثر من 30 لغة.

وتحكي الرواية قصتين في زمنين متوازيين، وترتبطان بالفقيه جلال الدين الرومي والصوفي شمس الدين التبريزى، وتنتهيان بوضع 40 قاعدة للعشق الصوفي.

أورخان باموق، روائي تركي

حصل على جائزة نوبل للآداب في 2006، وباع أكثر من 13 مليون نسخة من أعماله، ولطالما اشتهر بدمج الفن بالآداب.

ومن أبرز أعماله الروائية: القلعة البيضاء 1995، المنزل الهادئ 1991، متحف البراءة 2008، والعديد من المؤلفات الأخرى.

خالد حسيني، روائي أفغاني

طبيب أميركي وكاتب تعود أصوله من أفغانستان، ألف رواية "عداء الطائرة الورقية" و"ألف شمس ساطعة" باع منهما 38 مليون نسخة، إضافة لروايات أخرى.