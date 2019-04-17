كتائب الظل السودانية.. ما مصيرها؟

طرحت التغيرات الجديدة التي شهدها السودان مؤخرا بعد إطاحة نظام الرئيس عمر البشير، تساؤلات حول مصير قوات الأمن السرية التابعة للنظام والمعروفة بكتائب الظل، وسط مخاوف من أن تقوم بعمليات ثأرية وأن تنشر الاضطرابات.

وحسب مراقبين فإن كتائب الظل هي مجموعات نافذة ترتبط أكثر بالأنظمة العقائدية، تم غرسها في الأجهزة الأمنية السودانية منذ السبعينيات، ضمن سياسة التمكين التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين، لحماية مصالحها وضمان استمراريتها في الحكم.

يقول عبد الواحد إبراهيم المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية إن لكتائب الظل أفرعا عديدة لكن أهمها "كتائب الأمن الشعبي" التي تنتمي لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

ويضيف إبراهيم لموقع الحرة "لا يضمون إليها إلا الخلص من منسوبي الحركة الإسلامية.. عدم التخلص من هذه الكتائب يعني أن نظام البشير لم يسقط بعد".

النشأة

نشأت فكرة كتائب الظل في السودان بعد دخول نظام الجبهة الإسلامية القومية في السلطة إثر المصالحة الوطنية مع الرئيس الأسبق جعفر النميري في عام 1977.

وبحسب مراقبين لأنشطة الجماعات الإسلامية في السودان، فقد بدأ الأمن الشعبي كجهاز سري من الحركة الطلابية في سنة 1983، ثم انتقل بعد ذلك إلى مختلف قطاعات الشعب السوداني، تدريجيا.

المهام

في البداية اقتصرت مهام كتائب الظل على جمع المعلومات وتصنيفها. وقد استخدمتها الجبهة الإسلامية لاحقا في عمليات التجنيد والتعذيب واختراق الأحزاب السياسية، حسب مصادر عدة بينها شهادات منشقين عنها..