كبير مراقبي الأمم المتحدة يصل صنعاء  

وصل الجنرال الهولندي باتريك كامرت كبير المراقبين المدنيين للأمم المتحدة الأحد إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ومهمة كامرت هي تعزيز الهدنة في مرفأ الحديدة اليمني الاستراتيجي غرب البلاد.

وكان مصدر في الأمم المتحدة صرح أن كامرت "سيتوقف في صنعاء في طريقه للحديدة" من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان في استقبال الجنرال الهولندي المتقاعد لدى وصوله إلى صنعاء رئيس ممثلي الحوثيين في اللجنة علي الموشكي بالإضافة إلى فريق من الأمم المتحدة مؤلف من ستة مراقبين وصل السبت إلى صنعاء.

وكان كاميرت زار السبت العاصمة المؤقتة عدن والتقى مع مسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا.

ويترأس كاميرت "لجنة إعادة الانتشار" المشتركة والتي تضم كلا من الحكومة اليمنية والحوثيين والمكلفة بتنظيم انسحاب القوات من الحديدة.

ومن المفترض أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم تقارير أسبوعية حول التزام الأطراف تعهداتها.

وسيعقد في الحديدة أول اجتماع للجنة المشتركة بين طرفي النزاع وذلك في 26 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويسيطر الحوثيون على الحديدة التي تعرضت لهجوم كبير من قبل القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية.

وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت حدّتها مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقتل نحو 10 آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.