نيويورك.. العثور على مصممة أزياء شهيرة ميتة في شقتها

توفيت الثلاثاء مصممة الأزياء الأميركية كايت سبيد عن عمر يناهز 55 عاما.

وقالت الشرطة إن مدبرة المنزل وجدت سبيد متوفية في شقتها، فيما يشتبه أنه انتحار.

ورفضت الشرطة التصريح بمزيد من المعلومات، مشيرة إلى أن سبيد قد تركت رسالة مكتوبة قبل انتحارها، دون الإفصاح عن محتواها.

وأصدرت شركة سبيد بياناً قالت فيه إن سيدة الأعمال ومصممة الأزياء ظلت مخلصة لشركتها لأكثر من عقد، وإن جميع العاملين يشعرون بحزن شديد.

وكانت سيدة الأعمال الأميركية قد أطلقت خطا لإنتاج حقائب اليد في أوائل التسعينيات، وحقق نجاحا كبيرا.

ولدى شركة سبيد نحو 140 متجرا في أنحاء الولايات المتحدة، و175 متجرا عالميا.

