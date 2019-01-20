كان يحب الحلوى.. وفاة أكبر معمر في العالم

توفي في وقت مبكر من صباح الأحد أكبر رجل معمر في العالم، الياباني ماسازو موناكا الذي ناهز 113 عاما عندما فارق الحياة بينما كان نائما في منزله بمدينة أشورور التي تقع في جزيرة هوكايدو شمالي اليابان.

وقالت حفيدته يوكو نوناكا إن جدها بمات "بسلام وبشكل طبيعي"، وأشارت إلى أنه لم تظهر عليه أية علامات مرض قبل الوفاة وكان "بصحة جيدة".

وكانت موسوعة غينيس قد سجلت في نيسان/أبريل الماضي المعمر الياباني كأكبر رجل يعيش على وجه الأرض بعمر 112 عاما و259 يوما.

ولد موناكا في 25 تموز/يوليو 1905 في السنة ذاتها التي نشر فيها ألبرت آينشتاين نظرية النسبية.

وكان يدير فندقا صغيرا للينابيع الساخنة، توالت عليه أربعة أجيال من عائلته منذ إنشائه قبل 106 أعوام.

كان يستمتع بتناول الحلويات، ويحب الاستلقاء في الينابيع الساخنة في فندقه، وكان يتحرك في الفندق بواسطة كرسي متحرك مرتديا قبعة كان حريصا دائما على ارتدائها.

ويعتبر اليابانيون من أكثر الشعوب المعمرة. وتقول وزارة الصحة اليابانية إنها سجلت حتى أيلول/سبتمبر 2018 وجود 69 ألفا و785 شخصا عمرهم أكبر من مئة عام، 90 في المئة منهم نساء.