كاليفورنيا: سمكة ضخمة تحير العلماء

استيقظت أخصائية الحفظ، جيسيكا نيلسن في 19 شباط/ فبراير على خبر اكتشاف سمكة ضخمة نافقة على شاطئ في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فذهبت فورا لتجد أمامها سمكة غريبة تراها لأول مرة، حيث كانت بلا ذيل ولا أسنان.

كانت السمكة ضخمة للغاية لنوع لم ير مثلها قط في حياته، فأخذ العديد من الصور واستدعى مقياسا، وتبين أنه يصل طولها إلى 7 أقدام.

عندما وضع الصور على صفحتها على فيسبوك، انطلق عالم الأحياء التطوري توماس تيرنر بصحبة زوجته وابنه ليجد سمكة "غير عادية" على الشاطئ والتقط بعض الصور، لتحير العلماء من كافة أنحاء العالم الذين تفاعلوا معه عبر التعليقات.

​اختلف العلماء فيما بينهم على نوع هذه السمكة، إلى أن اكتشفوا بعدها بأيام أنها سمكة لم ير مثلها قط في أميركا الشمالية.

كانت من بين هؤلاء العلماء ماريان نيغارد، عالمة بحرية في نيوزيلاندا، التي أكدت أنها واحدة من خمسة أنواع من سمكة يطلق عليها "المخادع" التي اكتشفتها في 2017.

لكن ما حيرها أن مثل هذه الأنواع من السمك الضخم وجد في أستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وتشيلي عدا مرة واحدة في هولندا في تسعينيات القرن الـ19، لكنه لم يكن أبدا في أميركا، خاصة أنه ليس من الشائع أن تتحرك مثل هذه السمكة مثل هذه المسافات البعيدة.

وتقول نيغارد "قريبا سنفهم ما إذا كانت مثل هذه السمكة متواجدة في سواحل كاليفورنيا أم أنها كانت حالة استثنائية".