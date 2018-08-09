ثمانية قتلى في حريق بكاليفورنيا

قتل رجل يعمل ميكانيكي معدات ثقيلة لصالح سلطة مطافئ كاليفورنيا الخميس في حادث سير، ليرتفع عدد قتلى حريق "كار" قرب منطقة ريدينغ إلى ثمانية وفق مصادر رسمية.

وقالت إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا إن الحادث وقع على الطريق السريع 99 في مقاطعة تيهاما.

والحريق هو أحد سبعة عشر حريقا كبيرا مستعرة في كاليفورنيا، بعد أن أججت درجات الحرارة المرتفعة والأجواء العاصفة النيران يوم الثلاثاء.

وكانت الإدارة أعلنت أن حريقا آخر يقع إلى الجنوب في منطقة مونديسينو كومبليكس أتى، حتى يوم الثلاثاء، على نحو 115 ألف فدان أي ما يعادل حجم مدينة لوس أنجلس تقريبا.

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