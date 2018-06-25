كاليفورنيا.. حرائق غابات جديدة وإجلاء الآلاف

دمرت حرائق غابات اندلعت في مناطق ريفية في شمال ولاية كاليفورنيا عددا من البنايات، وأضحت تهدد مئات أخرى في ظل تمددها بسرعة مدفوعة بالرياح وقلة الأمطار خلال الموسم.

وأتى الحريق الذي أطلق عليه اسم باوني واندلع السبت قرب كليرليك أوكس، على 12 مبنى فيما يهدد 600 مبنى آخر.

واعتبارا من الأحد، لم يكن هناك أي احتواء للنيران التي أحرقت حوالي 31 كيلومترا مربعا، فيما أمرت السلطات سكان منطقة سبرينغ فالي وعددهم 3000 تقريبا بالمغادرة.

وساعدت الرياح وارتفاع درجات الحرارة في انتشار النيران في مناطق تقع شمال منطقة مشهورة بصناعة النبيذ، حيث قتل 44 شخصا ودمرت آلاف المنازل والبنايات الأخرى بسبب حرائق غابات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ودمر حريق آخر في مقاطعة تهاما عددا من المباني السكنية والتجارية، لكن يبدو أن فرق الإطفاء تحقق تقدما جيدا، إذ سمح لسكان تم إجلاؤهم بالعودة.

وأتى حريق ثان في مقاطعة تهاما على 14.5 كيلومترا، وفيما لم يؤد إلى تدمير أي من المباني، يهدد الحريق الذي أطلق عليه اسم لين وتمت السيطرة على 10 في المئة منه فقط، 200 مبنى.

وفي مقاطعة شاستا، تم احتواء 20 في المئة من حريق أطلق عليه اسم كريك، يمتد على 4.14 كيلومترات مربعة، ولم يدمر أي بنايات ولم يؤد إلى إصدار أوامر إخلاء.

ويشارك أكثر من 230 من عناصر الإطفاء في جهود مكافحة الحرائق باستخدام مروحيات وجرافات، فيما تحقق السلطات في أسباب اندلاع كل حريق.