حالة طوارئ استباقية في كاليفورنيا

استبق حاكم كاليفورنيا غيفين نيوسم بدء موسم حرائق الغابات، معلنا الجمعة حالة الطوارئ في كل أنحاء الولاية، وذلك بهدف اتخاذ تدابير وقائية لحماية 200 مجموعة سكانية معرضة خصوصا للحرائق.

وأوضح الحاكم الديمقراطي في بيان أنه "مع تنامي مخاطر حرائق الغابات التي تواجهها الولاية، لا يمكننا ببساطة أن ننتظر اندلاع حريق من أجل أن نبدأ نشر وسائل الطوارئ".

وتشهد الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة جفافا وارتفاعا في معدّل يباس الأشجار، وعانت لسنوات عدة من حرائق عنيفة دمرت عشرات آلاف الهكتارات من الغابات.

وفي عامي 2017 و2018 وحدهما، تسببت هذه الحرائق في مقتل أكثر من 120 شخصا وبأضرار تقدر بنحو 20 مليار دولار.

ويتيح قرار الحاكم لرجال الإطفاء وهيئات عامة أخرى مباشرة مشاريع مختلفة لتأمين الغابات.