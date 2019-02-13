كاليفورنيا تستعد لـ'بينابل إكسبرس'

تستعد ولاية كاليفورنيا لأشد عاصفة ممطرة هذا الشتاء إذ من المتوقع أن تتسبب العاصفة (بينابل إكسبرس) في هطول أمطار يصل ارتفاعها إلى 20 سنتيمترا وثلوج بارتفاع 2.44 مترا.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من السيول والانهيارات الطينية التي قد تشكل خطرا على حياة المواطنين.

وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية أن خليج سان فرانسيسكو قد يتعرض لأمطار غزيرة ورياح عاتية.

وإلى الشمال الشرقي في جبال سييرا نيفادا قد يصل ارتفاع الثلوج ما بين مترين و2.54 مترا حتى الجمعة.

وذكر كوري مولر خبير الطقس في هيئة الأرصاد الوطنية في سكرامنتو بكاليفورنيا "يبدو أنها ستكون أشد عاصفة ممطرة نراها هذا الشتاء".

والعاصفة (بينابل إكسبرس) من بين عدة عواصف شتوية شهدتها الولايات المتحدة من سياتل إلى بوسطن مما أدى إلى في تعطل حركة المواصلات وانقطاع الكهرباء عن ملايين الأميركيين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية أن يشهد ساحل كاليفورنيا الأوسط والجنوبي هطول أمطار غزيرة وانهيارات طينية.

وأضافت أن من المتوقع هطول أمطار تصل إلى خمسة سنتيمترات في منطقة لوس أنجليس حتى صباح الخميس.

وقال سكوت راو خبير الأرصاد بالهيئة في منطقة خليج سان فرانسيسكو "ستشهد الانتقالات الصباحية حالة من الفوضى غدا".