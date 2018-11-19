كاليفورنيا.. تخفيض عدد مفقودي الحرائق

أعلنت السلطات في كاليفورنيا أن عدد قتلى حريق "كامب فاير" في شمال الولاية وصل إلى 77 على الأقل في حين بلغ العدد الإجمالي لضحايا حرائق الغابات المستمرة لـ12 يوما، على مستوى الولاية 80 قتيلا على الأقل.

وخفضت السلطات عدد المفقودين إلى 993 بعد أن أعلنت في وقت سابق أن العدد يصل إلى 1300 تقريبا.

وتراجعت حدة كامب فاير مع احتواء 65 في المئة منه وقالت السلطات إنها تتوقع احتواءه بالكامل بنهاية الشهر الجاري.

ويشارك في جهود مكافحة الحرائق أكثر من 5300 عنصر إطفاء فيما دمرت النيران أكثر من عشرة آلاف منزل في بلدة باردايس التي طمست ملامحها بالكامل وتحول كل ما فيها إلى رماد وبقايا منازل وسيارات محترقة. وكان حوالي 26 ألف شخص يعيشون في البلدة.

ولم يعلن المسؤولون في الولاية سبب اندلاع الحرائق فيما تستمر التحقيقات للتوصل إلى إجابات.

وعلى بعد حوالي 500 ميل إلى الجنوب في مقاطعتي فانتورا ولوس أنجليس، لا يزال حريق وولزي مستعرا، لكن السلطات نجحت في السيطرة على 91 في المئة منه بحلول ليل الأحد.

ولا تزال الرياح الجافة تشكل تحديا للفرق التي تضم 1080 فردا يحاولون إخماد النيران. وتم رفع أوامر الإخلاء لكن ذلك لا يعني أن من غادروا منازلهم باستطاعتهم العودة الآن. ودمرت الحرائق 1452 مبنى.

وتتوقع السلطات السيطرة الكاملة على نيران وولزي بحلول الخميس.

​سجناء بين الإطفائيين

أفادت الإذاعة الوطنية العامة (NPR) بأن جهود مكافحة النيران في كاليفورنيا تساهم فيها مجموعة غير متوقعة من الإطفائيين.

وتضم هذه المجموعة سجناء في الولاية مؤهلين قرروا التطوع لمساعدة السلطات في المهمة الصعبة. ويتلقى هؤلاء دولارين لليوم ودولارا إضافيا عندما يقدمون المساعدة في مناطق فيها نيران مستعرة.

ويزيد عدد هؤلاء عن 1500 فرد الذين تمنحهم هذه التجربة فرصة لتقليص المدة التي حكموا بها والحصول على ظروف إقامة أفضل في السجن. ولا يسمح للسجناء التي ارتكبوا اعتداءات جنسية وأضرموا حرائق بالمشاركة في البرنامج.