كاليفورنيا.. احتواء الحرائق

قالت السلطات الأميركية إن الحريق الذي اجتاح شمال كاليفورنيا وبلغت حصيلة ضحاياه 84 قتيلا تم احتواؤه بشكل شبه تام.

وشهدت كاليفورنيا التي تعاني من الجفاف أول تساقط غزير للأمطار منذ أشهر، ما ساهم في إخماد حرائق كانت لا تزال مشتعلة، بحسب دائرة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية.