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من أميركا

كاليفورنيا.. احتواء الحرائق

عمال الإنقاذ في بارادايس كاليفورنيا Photo: AFP

قالت السلطات الأميركية إن الحريق الذي اجتاح شمال كاليفورنيا وبلغت حصيلة ضحاياه 84 قتيلا تم احتواؤه بشكل شبه تام.

وشهدت كاليفورنيا التي تعاني من الجفاف أول تساقط غزير للأمطار منذ أشهر، ما ساهم في إخماد حرائق كانت لا تزال مشتعلة، بحسب دائرة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية.

وقالت الدائرة إن حريق "كامب فاير" تم احتواؤه بنسبة 95 في المئة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الأكثر دموية وتدميرا في تاريخ الولاية إلى 84 قتيلا، كما بلغت حصيلة المفقودين 563 شخصا.

حرائق كاليفورنيا
حرائق كاليفورنيا

وقضى ثلاثة أشخاص جراء حريق كبير اجتاح منطقة ماليبو في جنوب الولاية.

ومنذ اندلاعه في 8 تشرين الثاني/نوفمبر في شمال كاليفورنيا، أتى حريق "كامب فاير" على حوالي 62 ألف هكتار من الأراضي ودمر أكثر من 13600 منزل.

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