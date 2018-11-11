أكبر طائرة إطفاء في العالم

يواصل مئات من عناصر الإطفاء جهودهم لمكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في شمال كاليفورنيا وحصدت أرواح ما لا يقتل عن 23 شخصا وأتت على آلاف المباني وعشرات آلاف الفدادين من الأراضي فضلا عن تهجير أكثر من 52 ألف شخص صدرت أوامر بإخلاء مناطقهم.

فرق مكافحة الحرائق حصلت على مساعدة من ولاية كولورادو السبت عندما أرسلت الولاية الواقعة شرق كاليفورنيا، أكبر طائرة في العالم مخصصة لمحاربة النيران.

والطائرة غلوبل سوبر تانكر (Global SuperTanker)، هي طائرة من صنع شركو بوينغ من طراز 747-400 معدلة تستطيع حمل 18 ألف غالون (أكثر من 68 ألف لتر) من السائل الخاص بوقف انتشار الحرائق وتقليص شدتها.

وعلى سبيل المقارنة، تستطيع طائرات مكافحة الحرائق حمل حوالي 1100 غالون (أكثر من 4163 لترا)، وفق صحيفة دنفر بوست التي أوردت النبأ.

وشاركت الطائرة في المهمة الصعبة في كاليفورنيا يومي الجمعة والسبت، وقال المدير التنفيذي للشركة التي تشغل الطائرة دان ريز إن طائرة غلوبل سوبر تانكر تقوم بعمل حوالي 15 إلى 16 من طائرات مكافحة الحرائق ذات الحجم العادي.

The #SuperTanker is at MCC and crew members are on the ramp this morning. They have been briefed for missions to support CAL FIRE. We will be in the air soon. Stay safe everyone.

T-944 pic.twitter.com/08IZQdRrNk — Global SuperTanker (@GlobalSuperTank) November 9, 2018

وأكد ان الطائرة الضخمة ستبقى في كاليفورنيا إلى حين تقرر وزارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية أن مهمتها انتهت.

وتشهد كاليفورنيا منذ أيام ثلاثة حرائق ضخمة: حريق كامب (Camp Fire) في منطقة بارادايس ومقاطعة بيوت، وحريقي وولسي وهيل (Woolsey and Hill) في جنوب الولاية شمال غرب لوس أنجلس.