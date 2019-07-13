"محاربو الصحراء" يستعدون لنصف النهائي

يواجه منتخب الجزائر لكرة القدم الأحد نظيره النيجيري برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم التي تجري وقائعها بمصر.

"الخضر" الذين أجروا الجمعة ثاني مران لهم تحضيرا لهذه المباراة، سيدخلون اللقاء من دون خدمات المدافع الشرس يوسف عطّل الذي أصيب في كتفه الأيمن بعدما كان شفي منه قبل البطولة بقليل (مع ناديه نيس الفرنسي).

حصة تدريبية للجزائر قبل لقاء نيجيريا

بالرغم من ذلك، اعتبر المدرب الجزائري جمال بلماضي لقاء نيجيريا "فرصة أخرى للاقتراب من حلم الظفر بالكأس الإفريقية للمرة الثانية".

بلماضي: نتمنى التأهل واللعب على اللقب

وخلال مؤتمر صحفي عقده السبت، ذكّر بلماضي الصحفيين بأرمادة اللاعبين المتميزين الذين كانت الجزائر تمتلكهم سنوات الثمانينيات، معتبرا العناصر الحالية من ألمع النجوم، و"تواجدهم سويا يمكن أن يعطي ثماره خلال هذه المنافسة".

وقال بلماضي "هناك نجوم رائعون لعبوا مونديال 1982 و1986 وهناك أولئك الذين أحرزوا اللقب الإفريقي سنة 1990، ومنهم رابح ماجر المعروف عالميا".

جيرنور روهر، مدرب نسور نيجيريا، كشف أن فريقه "سبق وأن فاز على الجزائر سنة 2013 ضمن المنافسة الإفريقية، وكذا خلال تصفيات كأس العالم سنة 2018 "وهو يصبو لتحقيق فوز آخر على منتخب المحاربين، بالرغم من أن "الفريق تغير كثيرا" حسب قوله.

وفي ندوة صحفية عقدها السبت، أكد روهر أن الجزائر أضحت من الفرق المرشحة لنيل اللقب بعد النتائج الإيجابية التي حققتها منذ بدء البطولة.

وفي إجابته عن سؤال صحفي يتعلق بأفضلية منتخبه التاريخية، أوضح روهر أن فوز فريقه على مصر جعل منه مرشحا كذلك، لكنه أردف يقول "لكن ليس لدينا فرديات مثل التي يتوفر عليها الفريق الجزائري".

مهدي عبيد: نعلم ما علينا فعله

ترشيح الجزائر لنيل اللقب، لم يرق كثيرا لجمال بلماضي الذي قال إن "من بين الفرق المتأهلة للمربع الذهبي هناك فريق واحد لم يشارك في مونديال روسيا وهو الجزائر" مذكرا بأن هذا الأمر يسقط عنه "لباس المرشح، الذي يريد خصومنا فرضه علينا رغما عنا".

لاعب المنتخب الجزائري، مهدي عبيد الذي كان بجانب بلماضي خلال المؤتمر الصحفي قال "نيجيريا فريق جيد ويمتلك لاعبين رائعين، لكننا نعلم جيدا ما علينا فعله وسنقدم كل ما علينا لإقصائهم غدا".

وأضاف "حضرنا جيدا لمباراة الغد وسنسعى لتقديم لقاء يليق بنا بعدما أبدى الجميع ثقته فينا وتصنيفنا كمرشح للتتويج باللقب".

من جانبه، قال نجم "النسور السوبر" أليكس إيوبي في حوار مع موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إنه يسعى لتحقيق لقب هذه السنة خصوصا وأن منتخب نيجيريا تمكن من إقصاء منتخب الفراعنة الذي كان مرشحا لنيل اللقب.

مباراة الغد تجري على استاد القاهرة في تمام السابعة مساء بتوقيت غرينيتش ويديرها الحكم الغامبي بكاري بابا غاساما.