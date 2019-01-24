غصن يستقيل من منصبه في رينو

أعلن وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير الخميس أن رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو الفرنسية كارلوس غصن الموقوف في اليابان منذ أكثر من شهرين، استقال من منصبه.

وقال لومير في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات الداخلية لرينو أبلغت بهذه الاستقالة الأربعاء.

وكان مصدر قريب من الشركة قد أشار في وقت سابق إلى أن غصن قد استقال، قائلا إن "مجلس الإدارة سيتبلغ فورا".

وتنصّب "رينو" الخميس تييري بولوريه مساعد غصن وخلفه، وجان دومينيك سينار الذي كان رئيس مجموعة ميشلان، رسميا على رأسها.

وحتى توقيفه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، كان غصن رئيسا لمجلس إدارة رينو ومديرها العام، ورئيسا لتحالف رينو-نيسان-ميستوبيشي ورئيس مجلسي إدارتي نيسان وميتسوبيشي موتورز.

وتتهم النيابة اليابانية غصن بعدم الإفصاح عن جزء كبير من دخله في بيانات رسمية قدمها للمساهمين بين عامي 2010 و2018، في محاولة على ما يبدو لتجنب الشبهات بأنه كان يتلقى أجرا زائدا.