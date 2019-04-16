صور.. حريق كاتدرائية نوتردام

وقد امتد الحريق إلى البرج العملاق للكاتدرائية والذي انهار على أثر ذلك، ثم سقط السطح كله.

واندلع الحريق من الأعلى، ثم انتشر بسرعة كبيرة إلى السقف الخشبي فأتى على جزء منه، ثم التهمت النيران الإطار الخشبي الذي يتجاوز طوله 100 متر ويضم عددا لا حصر له من الأعمدة أخذ كل منها من شجرة.

وما إن اندلع الحريق، حتى تشكل فريق كبير ضم 400 رجل إطفاء بمساعدة 18 خرطوما من المياه بعضها على أذرع ميكانيكية ارتفاعها عشرات الأمتار، وانهمك الفريق في العمل للسيطرة على الحريق في أسرع وقت ممكن.

وضخت المياه مباشرة من نهر السين على بعد بضع عشرات الأمتار من الموقع، باستخدام قوارب صغيرة وُصلت بأنابيب ضخمة، بحسب الوكالة الفرنسية.

ولم يكن واردا استخدام طائرات لإخماد الحريق لأن "إلقاء الماء على هذا النوع من المباني يمكن أن يؤدي بالفعل إلى انهيار الهيكل بأكمله"، بحسب فرق الإطفاء.

وسيطرت الفرق على الحريق بعد أن ظل مستعرا لنحو ثماني ساعات، وقد حاول رجال الإطفاء الحيلولة دون انهيار أحد برجي الجرس الرئيسيين، وإنقاذ الآثار الدينية والتحف الفنية التي لا تقدر بثمن.

ويعود بناء الكاتدرائية إلى القرن الثاني عشر وهي مدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي. ويزور الكاتدرائية ملايين السياح كل عام.