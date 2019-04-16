صور.. حريق كاتدرائية نوتردام

استطاع المئات من رجال الإطفاء إخماد حريق ضخم شب في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس الاثنين.
واندلع الحريق من الأعلى، ثم انتشر بسرعة كبيرة إلى السقف الخشبي فأتى على جزء منه، ثم التهمت النيران الإطار الخشبي الذي يتجاوز طوله 100 متر ويضم عددا لا حصر له من الأعمدة أخذ كل منها من شجرة.
وقد امتد الحريق إلى البرج العملاق للكاتدرائية والذي انهار على أثر ذلك، ثم سقط السطح كله.
وما إن اندلع الحريق، حتى تشكل فريق كبير ضم 400 رجل إطفاء بمساعدة 18 خرطوما من المياه بعضها على أذرع ميكانيكية ارتفاعها عشرات الأمتار، وانهمك الفريق في العمل للسيطرة على الحريق في أسرع وقت ممكن.
وضخت المياه مباشرة من نهر السين على بعد بضع عشرات الأمتار من الموقع، باستخدام قوارب صغيرة وُصلت بأنابيب ضخمة، بحسب الوكالة الفرنسية.
ولم يكن واردا استخدام طائرات لإخماد الحريق لأن "إلقاء الماء على هذا النوع من المباني يمكن أن يؤدي بالفعل إلى انهيار الهيكل بأكمله"، بحسب فرق الإطفاء.
وسيطرت الفرق على الحريق بعد أن ظل مستعرا لنحو ثماني ساعات، وقد حاول رجال الإطفاء الحيلولة دون انهيار أحد برجي الجرس الرئيسيين، وإنقاذ الآثار الدينية والتحف الفنية التي لا تقدر بثمن.
ويعود بناء الكاتدرائية إلى القرن الثاني عشر وهي مدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي. ويزور الكاتدرائية ملايين السياح كل عام.
وأصيب أحد رجال الإطفاء بجروح خطيرة وهي الإصابة البشرية الوحيدة التي وردت تقارير عنها، بحسب رويترز.
ونجا الهيكل الحجري الرئيسي للكاتدرائية من التدمير التام في الوقت الذي تمت فيه السيطرة الحريق.