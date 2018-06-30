كابل تستأنف العمليات العكسرية ضد طالبان

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني رسميا السبت استئناف العمليات العسكرية ضد طالبان بعد وقف لإطلاق النار اقترح تمديده لكن الحركة رفضته.

على الرغم من ذلك أكد غني استمرار جهود السلام ودعا طالبان إلى الانضمام إليها.

وقال غني في مؤتمر صحافي إن "وقف اطلاق النار انتهى وسمح لقوات الدفاع والأمن الأفغانية باستئناف عملياتها العسكرية". وأضاف أن "إعلاننا وقف إطلاق النار لقي ترحيبا حارا من قبل السكان والعالم".

وشدد الرئيس على أن "الناس يطالبون الحكومة وطالبان بالسلام، والحكومة وافقت على إطلاق هذا النداء الآن، وجاء دور طالبان الآن لتقديم رد إيجابي".

وتابع أن "المطلب الأول للأفغان هو إنهاء الحرب و(إحلال) السلام".

وكانت طالبان رفضت في 18 حزيران/يونيو دعوة الرئيس الأفغاني إلى تمديد وقف إطلاق نار غير مسبوق أعلن بين الحركة والقوات الافغانية بمناسبة عيد الفطر.