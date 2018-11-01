كأس ليبرتادوريس: سوبر كلاسيكو أرجنتيني في النهائي

يشهد الدور النهائي لمسابقة كأس "ليبرتادوريس" الأميركية الجنوبية في كرة القدم، الموازية لدوري أبطال أوروبا، سوبر كلاسيكو أرجنتيني بين الغريمين التقليديين بوكا جونيورز وريفر بلايت، في مواجهة غير مسبوقة على لقب المسابقة القارية العريقة.

وحجز ممثلا كرة القدم الأرجنتينية بطاقتيهما على حساب ممثلي الغريمة البرازيل، فكان ريفر بلايت أول المتأهلين الثلاثاء بفوزه على مضيفه غريميو بورتو أليغري حامل اللقب 2-1 إيايا، بعدما كان خسر صفر-1 ذهابا في بوينوس أيرس، ولحق به بوكا جونيورز الأربعاء بتعادله مع مضيفه بالميراس بهدفين إيابا بعد أن تغلب عليه 2-صفر ذهابا في العاصمة الأرجنتينية.

ويقام ذهاب الدور النهائي للبطولة الأربعاء المقبل على ملعب "بونبونيرا" الخاص ببوكا جونيورز. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي على ملعب "مونومنتال" الخاص بريفر بلايت.

وسبق لبوكا جونيورز وريفر بلايت أن التقيا في المسابقة القارية، وكانت المرة الأخيرة في ربع النهائي عام 2015 وهي السنة التي توج فيها ريفر بلايت بلقبه الثالث.

يذكر أنها المرة الأخيرة التي سيقام فيها الدور النهائي لـبطولة كوبا ليبرتادوريس بنظام الذهاب والإياب، حيث تقرر اعتماد نظام المباراة النهائية اعتبارا من العام المقبل وستستضيفها العاصمة التشيلية سانتياغو.