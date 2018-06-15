لاعبو منتخب إيران يضطرون لشراء أحذيتهم

اضطر لاعبو المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى شراء أحذية رياضية للمشاركة في مباراتهم ضد المنتخب المغربي ضمن منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم.

وكانت شركة نايكي الأميركية، أحد عمالقة صناعة الملابس الرياضية، أعلنت سابقا أن لاعبي المنتخب الإيراني لن يرتدوا أيا من أحذيتها في كأس العالم.

وأكدت نايكي أن القرار اتخذ بسبب العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت على إيران، حسب بيان صحافي نشر مسبقا.

ويظهر لاعبو المنتخب الإيراني في صورة قبيل انطلاق المباراة الجمعة مرتدين أحذية مختلفة عن بعضهم البعض.

وتأتي مقاطعة نايكي للمنتخب الإيراني إثر إعلان الولايات المتحدة عودة العقوبات الاقتصادية على إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في أيار/مايو أنه سيعيد فرض العقوبات الأميركية على إيران، مطالبا بالتزام عالمي. وأضاف: "سنعيد فرض أعلى مستوى من العقوبات على إيران، وأي دولة تساعدها سيتم فرض عقوبات عليها".

ونتيجة لهذا قررت شركات عديدة مقاطعة الحكومة الإيرانية وتعليق كافة التعاقدات المبرمة معها، ونايكي من ضمنها.