كأس العالم.. البرازيل تهزم كوستاريكا

أنقذ فيليبي كوتينيو ونيمار منتخب البرازيل لكرة القدم الجمعة من فخ تعادل ثان في مونديال روسيا 2018، بتسجيلهما هدفي الفوز في الوقت الضائع في مرمى كوستاريكا لتنتهي المباراة بنتيجة "2-صفر" والتي جاءت ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

وكانت البرازيل تحتاج للفوز بعد تعادلها المخيب في الجولة الأولى مع سويسرا (1-1). وانتظر أبطال العالم خمس مرات حتى الوقت بدل الضائع للتمكن من كسر التكتل الدفاعي الكوستاريكي ومهارة حارس مرماه كيلور نافاس، بهدف لكوتينيو (90+1) تبعه هدف ثان لنيمار بعد ست دقائق، ليحقق السيليساو فوزه الأول في المونديال الروسي.