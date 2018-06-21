مباريات المجموعة الثالثة.. تعادل أستراليا والدنمارك

انتهت مباراة المنتخبين الدنماركي والأسترالي بالتعادل بهدف في ثاني مباريات الفريقين بكأس العالم، لتبقى حظوظهما بالتأهل إلى دور الـ 16 قائمة.

بهذه النتيجة تتصدر الدنمارك مجموعتها الثالثة بأربع نقاط، بفارق نقطة أمام فرنسا التي ستضمن تأهلها في حال فوزها على بيرو.

وسجلت الدنمارك هدف السبق في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، بينما عادلت أستراليا بهدف من ضربة جزاء تم احتسابها في الدقيقة 38، بفضل خدمة تقنية المساعدة بالفيديو.

وتقام الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل، حيث تلعب أستراليا مع بيرو والدنمارك مع فرنسا.