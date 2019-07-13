نصف نهائي أمم إفريقيا... تونس تستعد للسنغال

يلتقي المنتخب التونسي الأحد بنظيره السنغالي برسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا في دورتها الثانية والثلاثين والمقامة على أرض مصر.

"نسور قرطاج" الذين لم يقدموا الكثير خلال دور المجموعات، وصلوا إلى المربع الذهبي على حساب مدغشقر، الوافد الجديد للمنافسة الإفريقية.

أداء "النسور" تطور تدريجيا مع كل مباراة، بحسب المدرب ألان جيراس، الذي أكد أن "حظوظ فريقه قائمة" للظفر بورقة العبور إلى النهائي.

تونس.. بعد 15 سنة!

تونس التي تحوز على الرقم القياسي في عدد المشاركات في العرس الإفريقي، ستسعى هذا الأحد للمرور للنهائي ومحاولة إحراز ثاني لقب لها بعد الذي نالته على أرضها سنة 2004 أمام المنتخب المغربي.

يذكر أن المنتخب التونسي لم يصعد للدور نصف النهائي منذ 15 سنة، تاريخ إحرازه لقبه الوحيد.

في المقابل، لا تزال السنغال تبحث عن أول ألقابها القارية، وقد بلغت الدور نصف النهائي في النسخة الحالية، للمرة الأولى منذ 2006.

وتأهلت السنغال لهذا الدور بالتفوق 1-صفر في ربع النهائي على بنين التي صنعت إحدى أبرز مفاجآت البطولة بإقصائها المغرب من ثمن النهائي بركلات الترجيح.

مدرب تونس ألان جيراس أكد في مؤتمر صحفي أنه يعرف جيدا منتخب "النسور"، ولا يزال على علاقة طيبة مع اتحاد الكرة السنغالي لكن ذلك لن يكون عاملا في الفوز عليهم غدا.

وتابع " أفهم ما يعنيه بلوغ نصف النهائي بالنسبة لتونس، المنتخب لم يصل إلى هذه المرحلة منذ 2004، سنعمل على تأكيد أحقيتنا في بلوغ النهائي".

مدرب السنغال آليو سيسيه أوضح خلال ندوة صحفية السبت "في كرة القدم، كلنا نعرف بعضنا البعض، هذه عائلة صغيرة وكبيرة في الوقت عينه. ألان يعرف السنغال بشكل جيد جدا، لكننا أيضا، نعرف تونس بشكل جيد".

وبخصوص حظوظ الفريق في اجتياز عقبة السنغال، قال لاعب المنتخب لفرجاني ساسي "بعد ثلاثة تعادلات في الدور الأول اكتسبنا القوة في الأدوار الإقصائية. الأهم بالنسبة لنا هو أننا تأهلنا لنصف النهائي بعد 15 سنة على آخر مرة حققنا فيها ذلك".

حلم اللقب لايزال يراود السنغال

من جانبه، أكد لامين غاساما لاعب منتخب السنغال أن منتخب تونس قوي ومواجهته لن تكون سهلة، خصوصا وأن ألان جيراس يعرف لاعبي السنغال معرفة جيدة بحكم احتكاكه بالكثير منهم.

وتابع "نسعى لتحقيق حلم الشعب السنغالي في الظفر بهذه الكأس وسنسعى جاهدين غدا للفوز على تونس".

الفريقان التقيا خمس مرات في كأس أمم إفريقيا سنوات (1965- 2002- 2004- 2008- 2017)، فاز كل منهما بلقاء واحد، وتعادلا ثلاث مرات.