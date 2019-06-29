معلومات مثيرة عن كأس الأمم الإفريقية

تجري في مصر فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من منافسات كأس أمم إفريقيا، بمشاركة عمالقة الكرة في القارة.

فدورة هذه السنة التي تنتهي في 19 تموز/ يوليو المقبل، تشهد مشاركة خمسة منتخبات عربية هي مصر والمغرب والجزائر وتونس وموريتانيا التي تشارك لأول مرة في تاريخها.

فيما يلي معلومات تاريخية عن المنافسة الإفريقية..

أفضل هداف

صاموئيل إيتو الذي لعب في صفوف المنتخب الكاميروني، هو الوحيد الذي تمكن من توقيع 18 هدفا ضمن منافسات كأس إفريقيا.

وبلغ عدد أهداف إيتو 18، خلال ست مشاركات له مع الكاميرون.

أما أفضل هدّاف في بطولة واحدة فهو لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا) نداي مولامبا الذي وقع تسعة أهداف في دورة 1974.

اللاعب المتوج بأكبر عدد من البطولات

يتقاسم المصريان عصام الحضري حارس عرين الفراعنة والكابتن أحد حسن لقب اللاعب الإفريقي المتوج بأكبر عدد من البطولات.

إذ تمكن الثنائي من التتويج بأربع بطولات في سنوات 1998، و2006، و2008، و2010.

أكبر وأصغر لاعب في تاريخ البطولة

يعود المصري عصام الحضري ليتربع على عرش أكبر لاعبي البطولة الإفريقية سنا منذ تاريخ انطلاقها.

فالحضري بلغ 44 عاما عندما شارك في نهائي دورة 2017 حين واجهت مصر منتخب الكاميرون.

أما شيفا نزيغو الذي ينتمي لمنتخب الغابون فيعتبر أصغر لاعب في تاريخ المنافسة، إذ إن أصغر لاعب شارك في مباراة بلاده أمام جنوب إفريقيا عام 2000 وعمره 16 عاما.

المدرب الأكثر مشاركة

المدرب الفرنسي كلود لوروا يعد الأكثر مشاركة في كأس الأمم الإفريقية، إذ وصل بالمنتخبات التي دربها للنهائيات تسع مرات.

أشرف على تدريب ستة فرق هي الكاميرون (1986، 1988) والسنغال (1990، 1992) وغانا (2008) والكونغو الديمقراطية (2006، 2013) والكونغو (2015) وتوغو (2017).

أكبر عدد من الركلات الترجيحية

كان نهائي دورة 2015 استثنائيا، إذ شهد أكبر عدد من الركلات الترجيحية، فقد سدّد لاعبو كوت ديفوار وغانا 22 ركلة ترجيحية، 11 ركلة لكل منتخب.