الكلاسيكو الأول.. الريال ينتزع التعادل

انتزع ريال مدريد تعادلا ثمينا بـ (1-1) الأربعاء من مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب في الكلاسيكو الأول في الدور نصف النهائي على ملعب كامب نو في برشلونة في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم.

وكان ريال مدريد البادئ بالتسجيل عبر جناحه لوكاس فاسكيث في الدقيقة السادسة، وأدرك البرازيلي مالكولم التعادل في الدقيقة 58.

وسيكون الحسم في مباراة الإياب في 27 شباط/فبراير الحالي على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، علما بأنهما سيخوضان كلاسيكو ثالث هذا العام بعدها بثلاثة أيام ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المحلي في 2 آذار/مارس المقبل، والرابع هذا الموسم بعد الأول في ذهاب الدوري في المرحلة العاشرة على ملعب كامب نو عندما فاز الفريق الكاتالوني 5-1.

وتقام مباراة ذهاب نصف النهائي الثانية الخميس وتجمع ريال بيتيس وضيفه فالنسيا.

وأبقى مدربا الفريقين إرنستو فالفيردي والأرجنتيني سانتياغو سولاري على نجميهما الأرجنتيني ليونيل ميسي والويلزي غاريث بايل على مقاعد البدلاء، الأول بسبب إصابة كان تعرض لها السبت في المباراة ضد فالنسيا في الدوري المحلي، والثاني لعودته مؤخرا من الإصابة.

ودفع كلا المدربين بنجمه في الدقيقة 63 عندما كانت النتيجة متعادلة، ففشل ميسي في ترجيح كفة فريقه، فيما أهدر بايل فرصة سهلة لمنح الفوز للنادي الملكي.

وغاب الفرنسي عثمان ديمبيلي عن صفوف برشلونة لعدم تعافيه من الإصابة في الكاحل، ودفع فالفيردي بالبرازيلي مالكوم مكانه إلى جانب مواطنه فيليبي كوتينيو والأوروغوياني لويس سواريز.

في المقابل، فضل سولاري الدفع بماركوس يورنتي في خط الوسط على حساب الدولي البرازيلي كاسيميرو.

فرص بالجملة لفينيسيوس

وقدم الفريقان عرضا رائعا فرض كل منهما سيطرته في كل شوط وترجمه إلى هدف، بيد أن النادي الملكي كان الأكثر فرصا في الشوط الأول وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدف لو استغل مهاجمه الواعد البرازيلي فينيسيوس جونيور (18 عاما) الفرص الكثيرة التي سنحت أمامه والتي أهدرها بسبب الرعونة (13 و18) والتسرع (23 و32 و33).

وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة تسديدة قوية للألماني طوني كروس من خارج المنطقة أبعدها حارس المرمى الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن بقبضتي يديه قبل أن يشتتها الدفاع (5).

ونجح ريال مدريد في افتتاح التسجيل عندما استغل بنزيمة كرة عرضية لفينيسيوس فتلاعب بالمدافع جوردي ألبا ومررها لفاسكيث الذي تابعها بيسراه أمام الفرنسي كليمان لانغليه وأسكنها على يمين الحارس تير شتيغن (6). وهو الهدف الأول لفاسكيث في مرمى برشلونة.

وأنقذ حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس مرماه من هدف التعادل بتصديه لانفراد مالكولم (19)، وردت العارضة كرة رأسية للاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها مالكولم (31).

وأنقذ نافاس مرماه من هدف محقق بإبعاده تسديدة خادعة للدولي الأوروغوياني لويس سواريز من داخل المنطقة إلى ركنية لم تثمر (35).

وتحسن أداء برشلونة في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عندما مرر البرازيلي أرثر كرة خلف الدفاع لجوردي ألبا داخل المنطقة تدخل نافاس وقطعها فتهيأت امام سواريز الذي سددها جانبية ارتدت من القائم الأيمن إلى مالكولم داخل المنطقة فسددها بيسراه داخل المرمى اعتقد القائد سيرجيو راموس أنها خارج المرمى فعانقت الشباك (57).

وكلل مالكولم مجهوداته بتسجيله الهدف الأول في مرمى النادي الملكي.

وجرب مواطنه كوتينيو الذي كان أحد أسوأ اللاعبين في المباراة، حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي نافاس (62).

ودفع فالفيردي بالتشيلي ارتورو فيدال وميسي مكان راكيتيتش وكوتينيو، فيما اضطر سولاري إلى إشراك كاسيميرو مكان يورنتي المصاب، ودفع ببايل مكان فينيسيوس (63).

ونشط الهجوم الكاتالوني بعد دخول ميسي لكن دون خطورة باستثناء ركلة حرة انبرى لها الأرجنتيني في الحائط البشري (69).

وأهدر بايل فرصة ذهبية لمنح التقدم لريال مدريد عندما تلقى كرة من بنزيمة عند حافة المنطقة فتوغل داخلها وتباطأ في تسديدها والمرمى مشرع أمامه فتدخل المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو وحولها لركنية (82).