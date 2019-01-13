كأس آسيا: قطر تقسو على كوريا الشمالية

سجل المعز علي رباعية لافتة وقاد قطر إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2019 لكرة القدم بفوزها الساحق كوريا الشمالية 6-صفر الأحد على استاد خليفة بن زايد في العين ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وهذه هي النتيجة الأعلى في النسخة الحالية من البطولة القارية.

وبات المنتخب القطري ثامن المتأهلين الى الدور التالي بعد الإمارات (المجموعة الأولى)، الأردن (الثانية)، الصين وكوريا الجنوبية (الثالثة)، إيران والعراق (الرابعة)، والسعودية (الخامسة).

وسجل المعز علي "سوبر هاتريك" للعنابي (9 و11 و55 و60) رافعا رصيده الى 5 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين، وبوعلام خوخي (43) وعبد الكريم حسن (68).

ورفعت قطر رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن السعودية، وباتت مباراة العنابي ضد "الصقور الخضر" في الجولة الثالثة الأخيرة في 17 كانون الثاني/يناير في أبو ظبي، حاسمة لتحديد بطل المجموعة.

وسبق لقطر أن هزمت لبنان 2-صفر في الجولة الأولى، فيما تغلبت السعودية على كوريا الشمالية 4-صفر افتتاحا ولبنان 2-صفر السبت.