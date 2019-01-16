كأس آسيا.. فوز وصدارة لكوريا الجنوبية

عاد نجم توتنهام الإنكليزي سون هيونغ مين إلى صفوف كوريا الجنوبية وقادها إلى الفوز على الصين 2-صفر لتتصدر مجموعتها الثالثة الثلاثاء في أبو ظبي ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لكأس آسيا 2019 في كرة القدم.

وبفوزها الثالث تواليا، رفعت كوريا الجنوبية، وصيفة النسخة الماضية وحاملة اللقب مرتين في 1956 و1960، رصيدها إلى تسع نقاط لتضرب موعدا في دور الـ 16 مع ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة.

من جهتها، تنازلت الصين، وصيفة 1984 و2004، عن الصدارة وحلت ثانية بست نقاط لتواجه تايلاند وصيفة المجموعة الأولى في الدور التالي.

وسجل لكوريا الجنوبية أوي جو هوانغ من ركلة جزاء ساهم سون بصناعتها (14) ومين جاي-كيم من ركنية نفذها سون (51).

وكان توتنهام توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الكوري الجنوبي يقضي بغياب سون عن أول مباراتين لمنتخب بلاده في كأس آسيا للسماح له بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا التي اختتمت في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي وأحرزت كوريا الجنوبية لقبها بفوزها على اليابان 2-1 في النهائي، وذلك لإعفائه من الخدمة العسكرية.

وعن مساهمة سون الذي خاض 89 دقيقة ضد الصين بعد ثلاثة أيام من خوضه مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي (صفر-1)، قال البرتغالي باولو بنتو مدرب كوريا الجنوبية "بالطبع كل فريق يتحسن مع أفضل لاعبيه. سون يسمح لنا بخيارات إضافية في الهجوم ويساعدنا عندما يكون لدينا مشكلات في هذا القطاع. نحن راضون عن مساهمته".

وتابع "أي مدرب يفضل الدفع بأفضل لاعبيه. كان بحالة جيدة واتخذنا قرار مشاركته مساء أمس".

في المقابل، قال الإيطالي مارتشيلو ليبي مدرب الصين بعد المباراة "كانوا أفضل منا. واجهنا فريقا قويا وسريعا ... كنت أتوقع مباراة صعبة. أرحت بعض اللاعبين لأن لدينا مباراة اقصائية بعد عدة أيام".

وتابع "لكن من الناحية الذهنية أنا راض عما قدمه اللاعبون الليلة، ويجب ألا ننسى أنه غاب عنا ثلاثة أو أربعة لاعبين هامين. لكن حتى مع هؤلاء لا اعتقد أن النتيجة كانت ستصب في مصلحتنا".

وفي المجموعة عينها، دخلت قرغيزستان على خط الترشح إلى الدور التالي بفوزها على الفلبين ومدربها السويدي سفن غوران اريكسون 3-1، في مباراة بين مشاركين للمرة الأولى في النهائيات.

وبرز المهاجم فيتالي لوكس المحترف في ألمانيا بتسجيله ثلاثية (24 و51 و77) فيما سجل للخاسر ستيفان شروك (80).

وباتت قرغيزستان تنتظر نتائج باقي المجموعات آملة في الحلول بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.