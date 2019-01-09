كأس آسيا.. فوز متأخر لأوزبكستان على عمان

خطف منتخب أوزبكستان فوزا صعبا من منتخب سلطنة عمان 2-1 الأربعاء على استاد نادي الشارقة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لنهائيات كأس آسيا 2019 لكرة القدم والمقامة في الإمارات.

وكانت اليابان استهلت منافسات المجموعة الأربعاء أيضا بفوزها الصعب على تركمانستان 3-2، فتصدرت الترتيب بثلاث نقاط متقدمة بفارق الأهداف على أوزبكستان.

وسجل عادل أحمدوف (34) وإيلدور شومرودوف (85) هدفي الفائز، ومحسن الغساني (72) هدف الخاسر.

ويسعى منتخب عمان لبلوغ الأدوار الاقصائية في كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه وذلك في مشاركته الرابعة.

وفي المقابل، ومنذ مشاركته الأولى في 1996 عندما ودع الدور الأول، بلغ منتخب أوزبكستان ربع النهائي على الأقل في خمس مشاركات وحل رابعا في 2011.

وتلتقي عمان مع اليابان، وأوزبكستان مع تركمانستان الأحد 13 كانون الثاني/يناير الجاري في الجولة الثانية.